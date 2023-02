Politie onderzoekt brand school Roermond, mogelijk gericht tegen docent

De politie onderzoekt een brand die gisteren aan het einde van de middag ontstond in een middelbare school in Roermond. De directeur van de school gaat er namelijk vanuit dat de brand gericht was tegen een docent. "Dit is heel heftig en iedereen is erg geschrokken."

Dat laat directeur Marc Demandt van de school weten aan RTL Nieuws. De brand brak gisteren rond 17.45 uur uit in het Broekhin-college aan de Bob Boumanstraat in Roermond. Er werden ook leuzen op de school achtergelaten, Demandt laat weten dat daarbij ook de naam van de docent met een spuitbus op de school is gekalkt. Naam van leraar in beeld Van de leuzen en de brand werden ook filmpjes gemaakt door de dader zelf. Er komt op het filmpje een tekst in beeld met de naam van de leraar en er volgen scheldwoorden. Overigens heeft de dader zichzelf deels ook gefilmd. De politie laat aan RTL Nieuws weten de filmpjes te onderzoeken. Er is nog geen verdachte aangehouden. Op de school werden ook leuzen geschreven. © Eyewitness News Een kantoor van de school is door de brand verwoest. De docent tegen wie de brand gericht zou zijn, werkt op dat kantoor. Demandt heeft 'goede hoop' dat de dader snel gepakt wordt. "Er zijn aanknopingspunten om wie het gaat, en er zijn goede camerabeelden en verklaringen." Onrust na brand De lessen gaan maandag wel gewoon door, maar Demandt vertelt wel dat er onrust is op de school onder ouders en docenten. "We gaan daarom morgen eerst in gesprek met elkaar. Dit heeft impact op iedereen." Lees ook: Mobieltjesverbod in klaslokaal wordt nu toch onderzocht