Verijdelde aanslag bij Miss België: Nederlandse vrouw aangehouden

De man, die Peter C. zou heten, werd gisteren rond 17.30 uur op de parkeerplaats van attractiepark Plopsaland in De Panne aangehouden. Hij was op dat moment in het bezit van een handvuurwapen en in zijn auto werd nog een vuurwapen en een kogelwerend vest aangetroffen.

"Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van miss België dat even later in Plopsaland zou plaatsvinden", laat het parket weten in een persbericht.

'Waarschijnlijk niet op de hoogte'

Waarom de man dit wilde doen, is nog niet duidelijk. Volgens bronnen van het Belgische VRT zou de man 'psychische problemen' hebben. Wel is bekend geworden dat de man op het moment van aanhouden samen was met een Nederlandse vrouw. Zij zou 'een vriendin' zijn van C.

Een woordvoerder van het parket laat aan RTL Nieuws weten dat zij op dit moment wordt verhoord: "Zij was waarschijnlijk niet op de hoogte van de plannen van deze man."