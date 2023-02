Gasten restaurant in Best overmeesteren overvaller met vuurwapen

De 38-jarige man kwam rond 23.20 uur het restaurant aan het Dorpsplein binnen en eiste geld.

Door het optreden van een aantal gasten mislukte dat. Ze wisten de vuurwapens af te pakken en hielden de man vast totdat de politie kwam. "Door daadkrachtig optreden van een aantal gasten is de man overmeesterd", zegt een politiewoordvoerder.

Tientallen mensen

Op het moment van de overval waren er tientallen mensen in het restaurant aanwezig. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. "Veel mensen hebben het zien gebeuren. Zoiets maakt natuurlijk veel indruk."

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Volgens de politie is uit het eerste onderzoek gebleken dat hij nepwapens bij zich had. Een zogeheten BB gun (luchtpistool) en een alarmpistool, dat bijna niet van echt te onderscheiden is.