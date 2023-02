Furkan (26) uit Deventer omgekomen bij aardbeving Turkije

Ook de moskee in Deventer heeft het overlijden van de man bevestigd. "We zijn er kapot van", laat een woordvoerder van de moskee weten aan RTL Nieuws. Hij vertelt dat de ouders van Furkan maandag naar Turkije waren gevlogen om hem te zoeken.

Furkan was op het moment van de aardbeving in het Turkse Kahramanmaraş omdat hij op vakantie was bij zijn neefje en nichtje, vertelt de woordvoerder.

'Je wereld stort in'

Ook de voetbalvereniging waar Furkan al zes jaar voetbalde, Turkse Kracht Deventer, heeft zijn dood bevestigd. Trainer Coskun Karademir laat aan RTL Nieuws weten dat iedereen verdrietig is op dit moment. "Ik hoorde het van zijn broer, en dan stort je wereld in. We hadden nog hoop, er werden nog mensen gered, onder wie baby's. Furkan was een sterke vent, we hebben er geen woorden voor dat hij is overleden."

"Het was een rustige, lieve jongen. Zo'n jongen die ruzietjes juist sust. We zijn echt verslagen nu, we herdenken en bidden samen. Iedereen heeft verdriet en huilt samen, het is verschrikkelijk."

De vereniging laat weten dat de familie en naasten van Furkan 'het zware verlies samen moeten verwerken' en vraagt daarom begrip, tijd en rust.