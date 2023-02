Reddingshonden zijn de hoop in de zoektocht naar overlevenden

Bij de politie worden de meeste honden in zes tot negen maanden opgeleid tot reddingshond. Het kunnen allerlei soorten honden zijn, maar de meeste reddingshonden zijn werkhonden zoals Hollandse, Duitse en Mechelse herders én labradors. "Deze hondenrassen zijn in potentie het meest geschikt, omdat ze van nature gefokt zijn om te werken."

Beloning voor hond

Een reddingshond van USAR wordt op een bepaalde manier getraind om zo goed mogelijk slachtoffers op te sporen op rampplekken na aardbevingen. "We leren de hond in eerste instantie om te blaffen op een persoon die zit", legt Petersen uit. "Als beloning krijgt hij dan een bijtrol, dat is een juten koker met een handvat eraan. Hiermee kun je fysiek met een hond spelen."

"Vervolgens wordt de afstand tussen de hond en het slachtoffer vergroot en wordt als het ware verstoppertje gespeeld met een hond. We voegen ook steeds meer hindernissen toe."

Elke keer krijgt de hond het succes van de bijtrol van het 'slachtoffer'. "Dat zorgt ervoor dat het slachtoffer voor de hond heel belangrijk wordt. Op deze manier wordt bij de hond de verwachting gecreëerd dat hij van een levend persoon zijn beloning krijgt."

Stressbestendig

Daarnaast wordt tijdens de training gelet op hoe stabiel de honden zijn. "Dat gebeurt al in het selectieproces. We kijken dan al naar de stressbestendigheid van een hond. Hoe gaat hij om met instabiele ondergronden, geluiden en donkere ruimtes? Ook kijken we naar het herstelvermogen van de hond. In een selectie mag een hond best wel ergens van schrikken, maar moet hij ook weer snel herstellen."

In deze video is het vertrek van het Nederlandse team te zien: