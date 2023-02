Onderzoek MH17 stilgelegd, aanwijzingen voor betrokkenheid Poetin

Het is niet duidelijk of het verzoek nadrukkelijk om de raketinstallatie gaat. Maar, korte tijd later worden de zware luchtverdedigingssystemen wel geleverd, waaronder de raket die later MH17 neerschiet.

Poetin zal niet worden vervolgd omdat er onvoldoende bewijs is voor zijn vervolging. Daarnaast heeft hij immuniteit als staatshoofd. Hierdoor kan hij niet worden vervolgd volgens het Nederlands recht.

Onvermijdelijke conclusie

"Bijna negen jaar na de ramp trekt het internationale onderzoeksteam nu ook de onvermijdelijke conclusie: de kans dat de daders en verantwoordelijken worden gestraft, is nihil", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "In Den Haag werd de afgelopen jaren gehoopt op een beweging uit Moskou, bijvoorbeeld in gesprekken over aansprakelijkheid."