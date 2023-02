Mountainbiker Frits overleed na botsing boomstronk: 'Bewust daar neergelegd'

Frits fietste altijd hetzelfde rondje in het Amsterdamse Bos, meerdere keren per week. En daar was niet altijd iedereen blij mee, weet Fabian. "Hij heeft wel eens een woordenwisseling gehad met iemand die daar zijn hond uitliet. Die was van mening dat Frits daar niet mocht fietsen en gaf hem een verbale waarschuwing."

Maar dat iemand ertoe in staat was om een boomstronk op het fietspad van Frits neer te leggen, had niemand voor mogelijk gehouden. "Mijn vader had samen met een vriend hetzelfde rondje als altijd gefietst. Daarna deden ze dat nog een keer. Maar toen Frits maar niet bovenkwam na een helling, ging zijn vriend kijken waar hij bleef. En daar lag hij, in de kreukels."

'Overduidelijk op zijn route neergelegd'

In een tijdsbestek van zo'n 10 minuten lag er op het fietspad van Frits - waar hij dus net nog overheen was gereden - opeens een dikke boomstam. Frits viel eroverheen en kwam op zijn nek terecht. Hij brak daarbij vier nekwervels, liep een hoge complete dwarslaesie op en kwam in een rolstoel terecht. "Als het nou een kleine tak was, dan kon hij nog door een hond zijn neergelegd, of tijdens het spelen van een kind. Maar dit was overduidelijk bewust op zijn route neergelegd, maar door wie is de vraag. Er zijn geen camera's in het bos, er kon geen DNA worden afgenomen vanwege weersomstandigheden. Dat maakt de zaak zo lastig."