Verdachte dodelijke steekpartij Delft overgeleverd aan Nederland

En nu is de man dus weer terug in Nederland om hier terecht te staan. Hij wordt verdacht van de steekpartij die gisteren plaatsvond in de Frederik van Eedenlaan. Daarbij kwam de 33-jarige vrouw om het leven, maar raakten ook een 55-jarige man een 57-jarige vrouw zwaargewond.

Ze kenden elkaar

Hoe het nu met hen is, is onduidelijk. Volgens de politie kenden de slachtoffers en de verdachte elkaar. Wat de aanleiding was voor de steekpartij, wordt nog onderzocht.