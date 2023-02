Moeder, zus, tante en nichtjes van Drentse Ahmed onder puin: 'Enorme paniek'

De moeder en zus van Ahmed lagen onder metershoge puin, maar een stuk dak - dat boven hen neer was gekomen en bleef steken - heeft hen gered. "Ze zijn lichtgewond en hebben daarmee heel veel mazzel gehad. Ik ben zo onwijs trots op mijn neef, zo ongelooflijk dankbaar dat hij hen heeft gevonden. Het is een held, en ik ben hem de rest van mijn leven iets schuldig. Het was nog niet de tijd van mijn moeder en zusje om te gaan."

'Weten niet of ze nog leven'

De opluchting is groot om het geluk wat zijn moeder en zus hebben gehad, maar toch leeft Ahmed - die nog altijd niet heeft geslapen - nog in grote vrees. Zijn tante en drie van haar kinderen liggen nog onder het puin in de Turkse stad Kahramanmaraş. Ook de kinderen van de zus van Ahmeds vriendin - die onder het puin in Antakya liggen, zijn dus nog niet gevonden. "We hoorden net dat ze met man en macht aan het zoeken zijn. Maar we weten niet eens of ze nog wel leven."