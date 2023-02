Politie schiet agressieve hond dood in Groningen

"De politie zag geen andere oplossing dan het dienstwapen te gebruiken", zegt een woordvoerder van de politie. De andere hond raakte volgens haar 'zwaargehavend', maar heeft het voorval wel overleefd en is naar een dierenarts gebracht.

Onduidelijk wat voor hond

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Hoe zwaar de twee mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk om wat voor een soort hond het ging.