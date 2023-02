Explosieve groei aantal schakers van jong tot oud: 'Gekkenhuis'

Maar hoe kan het dan dat schaken opeens zo populair is? "Het gaat om een aantal factoren die elkaar versterken", legt Jesús Medina Molina aan RTL Nieuws uit. Hij is oprichter van Urban Chess, een initiatief om schaaktafels te plaatsen in de openbare ruimte - iets wat nu al in zo'n 150 Nederlandse gemeentes is gebeurd en waar op dit moment in 10 gemeentes gesprekken over worden gevoerd. "Opeens is de coolheidsfactor intens gestegen", vertelt Medina Molina.

'Jongeren doen het heel graag'

"Waar voorheen het een stoffig imago had, en vooral oudere mannen het spel speelden, is het nu ontzettend hip. Jongeren, maar ook ouderen, doen het heel graag." Dat begon met corona, toen we thuis kwamen te zitten en men zich ging vervelen. Daar kwam de schaakserie The Queen's Gambit bij, en nu zie je de kracht van sociale media.

Influencers hebben het schaken opgepikt en TikTok, YouTube en Instagram staan vol met schaakfilmpjes. Zoals die van de Nederlandse YouTuber Floris (@Corpsroyale) met 150.000 volgers. Hij begon vorige week met schaken en zijn drie filmpjes zijn inmiddels al 50.000 keer bekeken.