Crisisnoodopvang asielzoekers langer open dan 1 april

Er is een groot tekort aan opvangplekken. Asielcentra zitten overvol en voor mensen die mogen blijven is geen huis beschikbaar. De komende maanden komen naar verwachting meer asielzoekers naar Nederland, terwijl het aantal opvangplekken daalt. Daarom is Van der Burg naarstig op zoek naar meer opvang.

Pleisters plakken

"Het is de zoveelste keer dat de burgemeesters van het Veiligheidsberaad toezeggen het kabinet te gaan helpen door de crisisnoodopvang langer open te houden", zegt politiek verslaggever Floor Bremer. "Maar het echte probleem blijft bestaan: het aantal asielzoekers dat een plek zoekt in Nederland is hoger dan het aantal opvangplekken. En dus is dit niet meer dan pleisters plakken."