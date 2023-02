Huurverlaging lage inkomens krijgt steun van Tweede Kamer

Een groot deel van de oppositie wil de huurverlaging echter niet alleen laten gelden voor de 600.000 huishoudens met een kleine portemonnee die in de sociale sector huren, maar ook voor de 100.000 soortgelijke huishoudens met een particuliere huisbaas.

Geen blokkade

PvdA, GroenLinks, PVV en SP willen dat De Jonge dit nog in deze wetswijzing regelt. Ze zullen de wet niet blokkeren als er geen steun komt voor hun aanpassingsvoorstellen, zeiden de Kamerleden van deze fracties in het Kamerdebat over het wetsvoorstel.