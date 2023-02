Gekkekoeienziekte aangetroffen bij kadaver in Zuid-Holland

De klassieke variant, die ontstaat door besmet voer, werd voor het eerst in 1986 gevonden in Groot-Brittannië en vanuit daar verspreidde die zich naar andere landen. Meer dan 180.000 besmette runderen moesten toen in Engeland worden afgemaakt. Vanaf 1987 is bij 88 runderen afkomstig uit Nederland een klassieke variant van de gekkekoeienziekte vastgesteld.

Laatste keer in 2011

Drie mensen overleden in Nederland aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Vooral mensen rond de dertig jaar oud werden getroffen door de ziekte. Eenmaal besmet is er weinig tegen te doen. Patiënten ervaren zware pijn door aantasting van het zenuwstelsel. Ook ervaren zij angsten en hallucinaties, waarna ze dement worden. Binnen een tot twee jaar is de ziekte vaak dodelijk.

De laatste keer dat de gekkekoeienziekte voorkwam in Nederland, was in 2011. Toen ging het om de atypische variant.