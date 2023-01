Halsema bij Holocaust Herdenking: 'Antisemitisme steekt vaker kop op'

Burgemeester Femke Halsema was een van de sprekers bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam. Na twee jaar coronamaatregelen kon dit jaar weer publiek aanwezig zijn bij de nationale herdenking.

'Op een duistere plek genesteld'

Dit jaar is het 78 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Daar refereerde Halsema ook aan in haar toespraak. "78 jaar na de bevrijding stellen we vast dat 'Nooit meer Auschwitz' niet diep genoeg doorleefd wordt", zei de burgemeester. "Het eeuwenoude antisemitisme heeft zich op een duistere plek genesteld en steekt steeds vaker zijn lelijke kop op."

"Soms rechtstreeks in geweld, in bedreigingen, in spreekkoren. Soms verstopt in lelijke complottheorieën, bedoeld om haat te voeden."