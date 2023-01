Stel opgepakt na gevaarlijke achtervolging politie: dreumes op de achterbank

Op dat moment staakte de politie vanwege de veiligheid de achtervolging. Een andere patrouillewagen zag de auto even later weer op de A2 rijden. Maar ook dit keer wilde het stel niet stoppen, de bestuurder keerde en reed op de andere weghelft opnieuw spookrijdend over de snelweg.

Kindje mee naar bureau

Uiteindelijk zette de bestuurder de auto langs de kant en begon te rennen. Toch kon hij snel worden gepakt, net als zijn 20-jarige Ierse vrouw. Het kindje dat later werd ontdekt op de achterbank, werd meegenomen naar het politiebureau. "Want ja, bij mama of papa in de cel was natuurlijk geen optie", schrijven de agenten.

Waarom het stel wegvluchtte, is nog niet duidelijk. De man verklaarde dat hij de politie-inzet 'erg overdreven' vond. Hij had naar eigen zeggen alleen 'een beetje gevaarlijk gereden'. De politie is in ieder geval blij dat er geen gewonden zijn gevallen. "Want wij hoeven u niet uit te leggen dat deze achtervolging ook heel anders had kunnen aflopen."