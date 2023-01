Rapport: overstromingen Limburg niet te voorkomen, schade kan wel beperkt worden

"Niets doen, is geen optie", benadrukt een onderzoekster van Deltares. "Het landelijk gebied in Zuid-Limburg neemt veel water op. Dit komt door de aanwezige bodem en de begroeiing, zoals gras en bossen, die veel water opnemen en laten intrekken als een soort spons. De sponswerking is heel belangrijk geweest en moeten we dus behouden. Er valt echter nog winst te behalen met het vergroten van de sponswerking. Daarvoor is het belangrijk om ook over de grens te kijken naar mogelijkheden om water vast te houden."

Deltares adviseert vijf verschillende soorten maatregelen. Van het vasthouden van water in hoger gelegen gebied tot water bergen. En maatregelen als water vasthouden bij de bron, tot minder verharding van de bodem. Ook meer natuur, inzetten op natuurlijke landbouw en regenpijpen afkoppelen van het riool wordt aanbevolen.