Familie van slachtoffers Zwijndrecht: 'Anneke vecht in ziekenhuis'

De familie laat via de verklaring, die organisatie Namens de familie heeft gestuurd naar de pers, weten dat het leed door de schietpartij in Zwijndrecht 'met geen pen te beschrijven is'. De levens van de familieleden van Michel en Anneke staan op zijn kop, vertellen ze. "Het is een tragedie die je niemand toewenst."

'Ongekende daad'

"De schutter, de ex van Anneke, is nog altijd niet gepakt", schrijft de familie. "De familie hoopt dat de klopjacht van de politie uiteindelijk resulteert in zijn arrestatie, zodat hij zich moet verantwoorden voor deze ongekende daad. De nabestaanden zijn daarom het Openbaar Ministerie ook dankbaar voor het uitloven van de 30.000 euro aan tipgeld. Ze zijn blij dat er zo snel wordt gehandeld om deze gevaarlijke man alsnog op te kunnen pakken."

De familie dankt iedereen 'enorm' voor alle steunbetuigingen die zij krijgen.