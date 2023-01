Goedbedoeld, maar zeg geen 'sterkte!' tegen psychisch kwetsbare mensen

Uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat een groeiende groep Nederlanders kampt met psychische problemen. Zo voldeed één op de vier Nederlanders afgelopen jaar aan de criteria voor een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie of problematisch alcohol- of drugsgebruik. Het zijn vooral jongvolwassenen en studenten die moeilijkheden ervaren.

Het stigma dat er wat mis met je is als je worstelt met je mentale gezondheid, is een van de redenen dat mensen er niet over durven praten. En dat komt onder meer omdat mensen met een psychische aandoening in een hokje worden geplaatst, zegt Hanna. Haar boodschap is dan ook: "Laten we het alsjeblieft hebben over variaties en niet over stoornissen. Over kwetsbaarheden in plaats van ziekten. Over de kracht van mensen met een psychische variatie en niet enkel over hun kwetsbaarheid."

Wetenschappelijk achterhaald

Jim van Os, hoogleraar psychiatrie bij UMC Utrecht, zegt dat het begrip variatie heel belangrijk is. "We werken sinds de jaren 80 van de vorige eeuw met de zogeheten bijbel van de psychiatrie, ook wel de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) genoemd", zegt hij. "Daarin staan een paar honderd ziektebeelden met bijbehorende criteria."

Maar die bijbel is wetenschappelijk achterhaald. "Vijftig jaar intensief onderzoek heeft nooit kunnen aantonen dat je psychisch lijden netjes in hokjes kunt plaatsen. Wat wel is aangetoond is dat psychisch lijden in de aard gaat over gewone menselijke emoties in reactie op de omgeving."