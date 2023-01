Hoe Brabants moordkoppel een ravage aanrichtte: drank, drugs, geld en twee doden

"Twee data staan bij jullie in het geheugen gegrift", zo begon de rechter de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vanmorgen in de rechtbank van Den Bosch, gericht aan de nabestaanden in de zaal. De rechter doelde op 11 en 26 juni 2021: de data waarop eerst oud-zakenman Willem van der Willigen (70) in Lieshout dood werd aangetroffen, en daarna het levenloze lichaam van Benito van Ommeren (65) in Amsterdam werd gevonden. De twee die de moorden op hun geweten zouden hebben, zijn Bill C. en Sharona de J.

Bill vertelde vanochtend hoe hij na zijn scheiding een relatie kreeg met Sharona, die werkzaam was als transseksuele prostituee en daarbij veel mannen illegaal thuis ontving. Ook toen Sharona samen ging wonen in het huis van Bill, deed ze haar werk thuis. Willem van der Willigen, zo verklaarden beiden, was één van de klanten.

Veel alcohol- en drugsgebruik

"Maar na twee politie-invallen zijn wij uit huis geplaatst", vertelde Bill vanochtend. "Daarna zijn we rond gaan zwerven, met veel alcohol- en drugsgebruik." De twee zochten naar een nieuw onderkomen, maar nadat ze ravages hadden aangericht in verschillende hotels kwamen ze op een zwarte lijst te staan en was een garage de enige slaapplek die nog overbleef.