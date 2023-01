Vervuilde hoestdrank niet op Nederlandse markt

In Nederland zijn er meerdere organisaties die gaan over de goedkeuring en controles van medicijnen. Het IVM is er daar één van. Zij zeggen dat we in Nederland 'een heel gesloten keten van geneesmiddelen hebben'. "Als het via de drogist of apotheker geleverd is, moet je ervan uit kunnen gaan dat het veilig is."

Controles

Voor het online bestellen van medicijnen geldt op zich hetzelfde, 'maar dan wel voor de bekende aanbieders'. Op die aanbieders zijn controles, voordat ze op de markt komen, en ook als ze al op de markt zijn.

Zolang medicijnen via de legale weg op de markt komen, is er geen reden tot zorg, zegt woordvoerder Marloes Dankers van het IVM. Via de illegale weg, kan ze het niet uitsluiten. "Dat kan gebeurd zijn."