Nederlandse ambassadeur in Turkije op het matje om koranprotest

Wagensveld wilde eigenlijk de koran in brand steken, maar deed dat niet na een discussie met de politie. Toch nemen de Turken flink aanstoot aan de actie, zo blijkt nu.

'Verklaring van islamofobie'

"We veroordelen dit gruwelijke en verachtelijke protest en we eisen dat de Nederlandse overheid dit soort provocatieve acties niet toelaat", zeiden de Turken in een statement. "Het beledigt onze heilige waarden en het is een duidelijke verklaring van islamofobie, discriminatie en xenofobie."