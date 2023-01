Rachel Hazes wint zaak van Yvonne Coldeweijer: gecremeerde kroket mag niet meer

Rachel Hazes eiste dat Yvonne Coldeweijer een video moet rectificeren waarin zij uitspraken doet over de rol van Rachel Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Coldeweijer beweert dat de vermeende rol van Rachel Hazes in het uitlekken van die brief de reden is dat moeder en zoon momenteel geen contact hebben.

Ook wil Rachel Hazes dat Yvonne Coldeweijer haar geen gecremeerde kroket meer noemt. Ook daarin geeft de rechtbank van Amsterdam gehoor aan het verzoek van Hazes. Coldeweijer mag niet meer met de term gecremeerde kroket verwijzen naar Rachel Hazes.

Dwangsom van 1000 euro

Als Coldeweijer zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt, moet zij per keer een dwangsom van 1000 euro betalen voor ieder uur dat zij niet aan de uitspraak voldoet. Dat gaat tot een maximumbedrag van 50.000 euro. De rectificatie moet binnen 48 uur op Instagram worden geplaatst.