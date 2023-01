Te weinig zicht, vindt de agent. Niet waar, zegt de automobilist

Ga je op pad met de auto, dan is goed zicht van groot belang. Dat vindt de politie ook, en dus ging de bestuurder van de auto op de foto hierboven in Eindhoven gisteren op de bon. Want ja, voldoende zicht had hij zeker niet. Toch?

Dat was in ieder geval wat de politie vond. "Maar hij snapte de reden van de staandehouding niet", schreef de politie op Instagram. "Hij was er heilig van overtuigd dat zijn zicht voldoende was." 250 euro De man maakte zelfs nog een foto 'als tegenbewijs'. Maar een boete kon hij er niet mee voorkomen. Lees ook: Motor aanzetten voor het krabben? 'Dat heeft amper zin en is nog schadelijk ook' Te weinig zicht kan namelijk flinke boetes opleveren, omdat het gevaar kan opleveren. Deze automobilist moet 250 euro betalen, en de volgende keer z'n raam beter schoonmaken. Hoe gevaarlijk het is om met bevroren ruiten te gaan rijden, ondervond verslaggever van EditieNL Michiel Sampon. Dat zie je in onderstaande video, samen met wat tips hoe je het best je ruit kan krabben. Levensgevaarlijk én strafbaar, maar hoe krijg je die autoruit nou ijsvrij? 01:59 ✕