Natuur in bloei door 'warme' winter, nu vriest het: dit is het gevolg

Inmiddels zijn die hoge temperaturen verleden tijd. Volgens meteoroloog William Huizinga van Buitenradar kunnen we nu spreken over 'winterweer zoals het hoort te zijn voor januari'. "Deze week hebben we te maken met temperaturen van 4 à 5 graden overdag en vorst 's nachts. Dat is normaal voor deze periode."

Winterrust

Dat betekent dat ook de natuur winters weer te verduren krijgt, terwijl net alles zo mooi in bloei kwam te staan. Wat is daarvan het gevolg? Om dat te begrijpen kijken we eerst wat beter naar wat normaal tijdens een winter met de natuur gebeurt. Van Vliet: "Bij normale wintertemperaturen is de natuur grotendeels in winterrust. De loofbomen en struiken zijn hun blad verloren en de berm is redelijk kaal."

"Ook de insecten en meeste dieren zijn in winterrust. Deze zijn vrijwel allemaal weggekropen en in rusttoestand. Niet alle dieren trouwens. De zoogdieren, vogels en muizen gaan niet in winterrust, maar zoeken wel beschutting."