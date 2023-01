Patiënten zoeken met oproepjes op sociale media wanhopig naar medicijnen

Toen kwam het moment dat Schouw-Naphegyi even niet meer wist wat ze moest: "Ik zat maandag verstijfd in de keuken, te vloeken. Doordat één zo'n pil niet geleverd kan worden, voelde het alsof alles waarvoor ik had gestreden – weer zelf in vrijheid kunnen bewegen – van me weggleed. Ik was totaal in paniek." Daarom plaatste ze samen met haar man een oproep: 'Met spoed op zoek naar Clobazam', stond er.

'Tranen in ogen bij zien van post'

Met resultaat: gisteren kreeg ze twee enveloppen met elk zo'n dertig pillen in de brievenbus. "Mijn man en ik hadden tranen in onze ogen toen we de post zagen. Dat mensen in staat zijn om dit uit de voorraad van hun kinderen naar ons op te sturen, om mijn leven te redden, is zo mooi om mee te maken."