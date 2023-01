Rechter over misbruik door oppas: 'Schokkend, kinderen hebben angst en verdriet'

In eerste instantie was het de bedoeling dat de beelden op een zitting zouden worden vertoond. De rechtbank besloot dat niet te doen. Ze bekeek de beelden in de raadkamer. "Een dwingende, grove en ruwe toon van de vrouw jegens de kinderen is hoorbaar. Bij de kinderen is ontreddering, verdriet en angst te zien."

Seksuele fantasieën

De 54-jarige Nancy D. en haar 59-jarige partner Peter S worden verdacht van seksueel misbruik van zeven meisjes tussen de 1 en 6 jaar. D. bood zich aan als oppas en S. keek via de webcam mee met het misbruik. Ook bewerkte D. nog video’s van het misbruik voor ze die naar S. stuurde.