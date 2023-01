Commotie op kinderopvang Amsterdam na 'onacceptabele beelden' op TikTok

Alle ouders van de opvanglocatie zijn gisteren geïnformeerd door middel van een brief. De ouders van wie de kinderen op beeld te zien zijn, zijn persoonlijk gebeld. "Dit is gedrag dat wij in geen enkele vorm tolereren", stelt Krabbenborg. "Het is absoluut onacceptabel. Dit is vooral dramatisch voor de ouders, en daarom zoeken wij tot in detail uit wat er is gebeurd. We doen er alles aan om tot deze informatie te komen."

Vierogenprincipe

Op sociale media reageren ouders geschokt. Veel van hen vragen zich af hoe dit kon gebeuren zonder dat een andere werknemer de stagiaire terechtwees. In 2013 werd het landelijk verplicht om altijd 'met vier ogen' op een groep kinderen te letten. De maatregel was bedoeld om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten en misbruik te voorkomen.

Dat het in dit geval toch leidde tot het maken van filmpjes waarbij kinderen herkenbaar online werden gezet, vindt ook Krabbenborg vervelend. "De stagiaire geeft aan nooit alleen te zijn geweest, er was altijd een begeleider bij aanwezig. Die begeleider was alleen niet op de hoogte van de filmpjes, dat geeft de stagiaire ook toe."