Aanslag op woning agent in Best was mogelijk wraak voor boetes

De zware bomaanslag op de woning van een agent in Best in december 2020 zou zijn uitgevoerd uit wraak voor uitgeschreven boetes. De politie vermoedt dat de opdrachtgever, een 42-jarige man uit Waalre, boos was over een aantal bekeuringen dat zijn zoon had gekregen.

Het lijkt erop dat de vader van de jongen zo boos was dat hij opdracht heeft gegeven om een gerichte aanslag op het huis van de politieman uit te voeren. De verdachte werd afgelopen woensdag aangehouden. Ook werd op die dag een 24-jarige man uit Best aangehouden. Hij zou de actie hebben uitgevoerd. De politie kan niet zeggen wat de relatie is tussen de 42-jarige man en 24-jarige man. Het gaat in ieder geval niet om vader en zoon. DNA-onderzoek Bij de aanslag werd volgens de politie gebruik gemaakt van een zwaar explosief. Op dit explosief is DNA aangetroffen, waarvan de politie vermoedt dat het van de 24-jarige man uit Best afkomstig is. Hoe de politie de 42-jarige hoofdverdachte precies op het spoor is gekomen, wil de woordvoerder niet zeggen. "Ik ga niet verder in op het onderzoek." Ook werd een onbekend vrouwelijk DNA-spoor gevonden op het explosief. De politie doet daar nog onderzoek naar. Het voorarrest van de hoofdverdachte, de 42-jarige man, is gisteren met veertien dagen verlengd. De 24-jarige man mocht gisteren naar huis, maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek. Vrouw en kinderen thuis Bij de aanslag op de woning van de agent, die op 13 december 2020 plaatsvond, werd rond 01.45 uur brand gesticht aan de voorzijde van het huis. Daarna klonk een harde knal. De vrouw en twee jonge kinderen van de agent waren op het moment van de explosie alleen thuis, de agent was aan het werk. Niemand raakte gewond. De politie startte direct daarna een groot opsporingsonderzoek. Zo werd onder meer forensisch onderzoek uitgevoerd, waarbij ook DNA-onderzoek wordt gedaan. Ook kreeg de recherche inzage in ontsleutelde cryptocommunicatie tussen personen.