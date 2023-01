Goedkoop op wereldreis: Benny past op huisdieren in ruil voor onderdak

Een gezellig huis, tuintje met zwembad én vlakbij het populaire backpackersdorp Montezuma aan de westkust van Costa Rica. Benny verblijft er momenteel gratis en voor niets. Of nou ja, voor niets… "Er zijn hier wel drie golden retrievers waar ik voor moet zorgen", vertelt hij aan de telefoon.

Costa Rica is na de Verenigde Staten en Mexico het derde land waar de Limburger verblijft via de app Trusted Housesitters, een soort AirBnB dat reizigers en huiseigenaren met huisdieren aan elkaar koppelt. Het idee is simpel: het baasje wil op vakantie en zoekt iemand die de hond wil uitlaten of de kat kan voeren. De reiziger logeert in ruil voor die zorg en aandacht gratis in het huis.

San Francisco

“Ik had in de VS een vriend bezocht en wilde graag langere tijd reizen, dus om mijn budget te rekken wilde ik niet altijd in een AirBnB of hotel verblijven”, vertelt Benny. Hij besloot zich aan te melden als dierenoppas en werd direct uitgenodigd door een stel om op hun hondje te passen. "Ze woonden in een kleine gemeenschap vlakbij San Francisco en het bleken echte tech-yuppen te zijn. De lampen gingen aan met Google en ze hadden een automatische brokjesmachine voor de hond."

Angst dat het niet zou klikken, had hij niet. "Ik ga altijd op mijn gevoel af en dan zie het allemaal wel. Toen ik aankwam, was het wel een beetje ongemakkelijk. Zij waren druk bezig met het pakken van hun koffers en het voelde een beetje alsof ik op bezoek was. Maar het werkte tussen mij en het hondje en dat was voor hun ook fijn om te zien."