Spaanse 80-plussers populair op TikTok, in Nederland is het oma Ria

En met Rosa Vallejo en Guadalupe Fiñana houdt het rijtje aan Spaanse 80-plussers op TikTok nog niet op. Andere populaire TikTokaccounts zijn La Yaya Mari Carmen (meer dan 300.000 volgers), La Abuela Antonia (meer dan 132.000 volgers) en La Yaya JoaQuina (meer dan 90.000 volgers).

Aantrekkingskracht video's

De populariteit van ouderen op Tiktok lijkt enorm, maar hoe komt dat? Volgens mediawetenschapper Simone Driessen van de Erasmus Universiteit doen ouderen het zo goed omdat wat ze doen heel herkenbaar is. "De meesten van ons hebben wel een lieve, gekke, of hippe oma- of opafiguur in ons leven."

Wat Driessen ook opvalt aan de video's is dat er vaak een soort alledaagse activiteiten centraal staan, zoals 'oma die kookt' of 'oma die naar de winkel gaat'. Activiteiten die met een vleugje humor worden gepresenteerd. En daar schuilt de aantrekkingskracht in, zegt de onderzoekster. "Het is een soort verrassing. Het spreekt het beeld tegen wat we traditioneel - misschien wel als vooroordeel of stereotype - hebben van senioren."

Content vertalen

Daarnaast zegt Driessen dat de 80-plussers hun populariteit ook te danken hebben aan hun kleinzoon of kleindochter. Zij helpen namelijk mee om de content te 'vertalen' naar de TikTokgeneratie. "Er vindt een stukje framing plaats, waardoor het ook met humor overkomt", zegt ze.

Of er echt sprake is van een trend dat meer ouderen hun heil vinden op TikTok durft Driessen niet te zeggen. "Een trend is altijd lastig te benoemen, maar het lijkt wel alsof er sinds de pandemie meer generaties hun weg naar online hebben gevonden. Dus misschien draagt dat ook wel bij aan dat we nu meer ouderen vertegenwoordigd zien op de platforms."