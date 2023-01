Juicekanalen versus ouderwetse roddelpers: 'Je kunt niemand meer vertrouwen'

Juicekanalen hebben de macht als het ware nu weer deels terugveroverd op de BN'ers, stelt Duits. Coldeweijer is niet de enige die daarin succesvol is. Onder andere RoddelPraat, Juicechannel en Reality FBI hebben ook de nodige volgers.

"We maken allemaal weleens fouten", zegt Duits. "We drinken een keer teveel, maken een hele foute grap. Als BN'er voel je misschien nu wel dat je niemand meer kunt vertrouwen, dat iedereen een foto of filmpje kan doorsturen als jij je een keer misdraagt."

Met grote gevolgen misschien wel voor het beeld dat het publiek van iemand heeft: "Wat voor een paranoïde status levert dat op?"

Consequenties

Het grote aantal volgers dat Yvonne Coldeweijer heeft, maakt wel duidelijk dat er markt is voor roddels over de sterren. Iets dat we natuurlijk eigenlijk al wel wisten. Duits: "Over filmpersonages die bijvoorbeeld – in hun rol – vreemdgaan, kun je het met vrienden hebben. Het is een moreel thema. Wat vond jij daar nou van? Zo vestigen we normen, ontdekken we wat we ongepast vinden. Over BN'ers praten we op dezelfde manier."

Maar BN'ers zijn geen personages: "Daar denken we vaak niet aan. We vergeten dat het gaat om echte mensen, met echte gevoelens. Voor wie hun daden ook echte consequenties hebben."