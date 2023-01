KNMI: kans op Elfstedentocht waarschijnlijk nóg kleiner dan gedacht

Recent onderzoek van het KNMI, met de nieuwste generatie klimaatmodellen, laat nu zien dat de duur van zulke koudeperiodes - die dus hard nodig zijn - afneemt in een opwarmend klimaat. Hierdoor wordt de kans op een Elfstedentocht dus nog kleiner.

Eens in de 20 jaar

Een eeuw geleden kwam de lange schaatstocht ongeveer eens in de vijf jaar voor, inmiddels ligt die kans al op eens in de twaalf jaar. En als de temperatuur op aarde met zo'n 2 graden opwarmt, kan de tocht mogelijk nog maar eens in de twintig jaar voorkomen.

Meteoroloog Maurice Middendorp legde eerder uit wat er precies nodig is voor een Elfstedentocht. "Als de opwarming van de aarde doorzet op de huidige voet, dan is de kans op een Elfstedentocht in 2050 eens in de vijftig jaar."