Iedereen zijn eigen waarheid: hoe polarisatie vrienden en families uiteendrijft

Je zit met je familie aan tafel en het gaat over de coronacrisis. Laat je je wel of niet prikken, is de vraag. De één zegt: "Niet vaccineren? Je lijkt wel een wappie." De ander: "Tsss, volg jij lekker de kudde." "Da's beter dan complotdenken", is de reactie. "Vertrouw jij maar lekker op die wetenschappers van jullie."

Het is zomaar een voorbeeld uit de campagne van stichting SIRE tegen de toenemende polarisatie. De vraag is wat er precies fout gaat. We vroegen het drie deskundigen.

Goed en slecht

Volgens sociaal psycholoog Kees van den Bos begint het ermee dat we vaak, als we van mening verschillen, spreken in moralistische termen als goed en slecht. "Dat doen we uit goede bedoelingen, maar zorgt wel voor hevige discussies. Sommige mensen die betrokken zijn bij Zwarte Piet zeggen bijvoorbeeld: ik vind dat moreel slecht."