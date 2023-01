Geldboetes voor man die zonder rijbewijs kleuter Bam (4) doodreed

De 4-jarige Bam was twee jaar geleden met zijn broer buiten aan het spelen, toen hij in zijn woonplaats Hoogezand werd aangereden door de toen 18-jarige automobilist zonder rijbewijs. In de auto zaten ook zijn moeder, als bijrijder, en zijn zusje, achterin.

Moeder: 'Had voorkomen kunnen worden'

Bam overleefde de klap niet. Volgens zijn ouders had het ongeluk voorkomen kunnen worden. "De politie heeft na onderzoek gezegd dat het ongeluk niet te voorkomen zou zijn geweest als hij wel een rijbewijs had. Ik geloof van wel. Iemand met ervaring had kunnen anticiperen. Als zijn moeder achter het stuur had gezeten, was ze langzamer gaan rijden en iets aan de kant gegaan. Daar ben ik van overtuigd", vertelde moeder Suzanne eerder aan RTL Nieuws.