Politieactie op snelweg A27: 15-jarige ontvoerde jongen bevrijd

De jongen kon uiteindelijk worden bevrijd uit het busje. Hij is lichamelijk ongedeerd, laat de politie weten. Er zijn drie mannen aangehouden: een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere.

Op zoek naar beelden

Of de jongen deze mannen kende, of waarom de jongen werd ontvoerd, is niet duidelijk. De politie is in ieder geval wel nog op zoek naar beeldmateriaal van voor, tijdens of na de ontvoering.