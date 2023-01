Cocaïnevangst Nederland en België 160 ton: aanzienlijke daling in Rotterdam

De douanediensten in België en Nederland werken intensief samen in de strijd tegen de internationale drugshandel.

Ruim 52.000 kilo cocaïne

Uit cijfers van het OM in Rotterdam blijkt dat in het afgelopen jaar ruim 46.789 kilo cocaïne is onderschept in de Rotterdamse haven. In de haven van Vlissingen werd nog eens 4157 kilo ontdekt. De drugs hebben in totaal een straatwaarde van maar liefst 3,5 miljard euro. Toch is de vangst aanzienlijk minder dan in 2021, toen in totaal ruim 70.000 kilo werd ontdekt.

De drugs is Nederland zijn onderschept door het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie.

In totaal zijn er naar aanleiding van de gedane vondsten in Nederland 95 mensen opgepakt na een strafrechtelijk onderzoek. Dat zijn er meer dan in 2021, toen er 59 mensen werden opgepakt. Het gaat hierbij specifiek om personen die verdacht worden een grotere rol te spelen in criminele organisaties.

241 uithalers aangehouden

De zogenoemde 'uithalers', jonge verdachten die het haventerrein opkomen om de drugs uit de containers te halen, zijn een belangrijke spil in deze criminele organisaties. In het afgelopen jaar zijn in totaal 241 uithalers aangehouden, waarvan sommige meerdere keren. In 2021 waren dit er een stuk meer, in totaal 400.