Aboutaleb over misbruik Erasmusbrug: 'Gedaan door haters van de medemens'

Aboutaleb stelde dat de Erasmusbrug 'een brug is voor iedereen'. "Een brug die in alle kleuren van de regenboog kan schitteren." Die brug misbruiken noemt hij 'schandalig'. "Het is een schande. Een schande dat dit gebeurt in de stad die door de nazi's is platgebrand." En: "Rotterdam heeft een te hoge prijs betaald om deze stad aan deze fanatici over te laten. Dat wilt u, dat zult u, met mij, nooit laten gebeuren. Als je aan het welzijn van Rotterdam komt, kom je aan de Rotterdammers, kom je aan ons allen."

'Misbruik van onze stad'

Er moet volgens de burgemeester alles aan gedaan worden om 'deze haters de pas af te snijden'. "Voor deze mensen is in Rotterdam geen plaats. En als ze van elders komen, dan zullen we met elkaar proberen hen te weren misbruik te maken van onze prachtige stad." Hij stelde dat de personen achter de leuzen 'foute, fascistische ideeën' hadden, waarbij het ging om 'extremistisch gedachtegoed'.