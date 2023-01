Dolfijn gezien bij Hoek van Holland: 'Zorgelijke situatie'

De Noordzee is niet de natuurlijke habitat van dit soort dolfijnen, vertelt een woordvoerder van SOS Dolfijn. Zij bevinden zich meestal in zeeën en oceanen met gematigde tot warmere temperaturen. Toch worden ze af ten toe gespot in de Noordzee. Dat was onder meer het geval in 2020 bij Harlingen. Dode exemplaren werden aangetroffen in 2016 en 2017. Ook in 2004 en 2006 spoelde dit type aan.

'We hebben hoop'

Dat hoeft nu niet per se te gebeuren, zegt de woordvoerder. Het kan namelijk nog goedkomen met het dier. "Alles is mogelijk. Zolang het dier zwemt, hebben we hoop. Er bestaat een kans dat het dier voedsel vindt en zijn weg terugvindt, bijvoorbeeld naar soortgenoten."

Toch maakt SOS Dolfijn zich dus wel zorgen omdat het dier zich gisteren abnormaal gedroeg. "De dolfijnenambulance staat dan ook klaar."