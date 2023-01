Benieuwd naar je familiegeschiedenis? Zo zoek je je eigen stamboom uit

"Vooral Nederlanders met een familiegeschiedenis in Suriname en het Caribisch gebied willen graag hun slavernijverleden onderzoeken", zegt Martine Zoeteman-van Pelt, onderzoeker bij het CBG. "Wat we ook zien is dat steeds meer jongeren aan de slag willen met hun stamboom."

Een van die jongeren is Junior. Zijn vader komt van Curaçao, waar in de 17de en 19de eeuw tot slaaf gemaakten werden verhandeld: