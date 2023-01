OM start strafrechtelijk onderzoek naar racistische leuzen Erasmusbrug

Op de brug was ook de Engelstalige zin 'We must secure the existence of our people and a future for white children' (We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren) te zien. Die zin is ook wel bekend onder de afkorting '14 words', een tekst van een Amerikaanse neonazi.

Juridisch lastig verhaal

Deskundigen lieten eerder hun licht schijnen op de vraag of de verantwoordelijken veroordeeld kunnen worden voor racisme. Advocaat en strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops liet eerder aan RTL Nieuws weten dat dat juridische gezien nog een 'lastig verhaal' is. Over de tekst afkomstig van een Amerikaanse neonazi, zei hij: "Als het OM die uitspraak kan herleiden tot een neo-nazicontext, zou die context er misschien voor kunnen zorgen dat het alsnog strafbaar wordt bevonden."