Een hittegolf in januari: '40 graden vonden we shocking, dit is net zo'n moment'

Middendorp legt uit wat hier eigenlijk staat: "In onderstaande balk staat het aantal graden dat het warmer is dan normaal. Dan zie je dus dat het in Duitsland en Polen zomaar 12 graden warmer is dan het normaal zou zijn."

'We rollen nu een 7 met de dobbelsteen'

Klimaatspecialist Verheggen is het met Middendorp eens. Dit is blijvend. Hij legt het uit aan de hand van een dobbelsteen. "We rolden de laatste jaren steeds vaker een zes, want het werd steeds warmer. Maar het klimaat bepaalt welke getalletjes er op de dobbelsteen staan. Nu rollen we ineens af en toe een 7, en de 1 is van de dobbelsteen afgehaald."

Een ding is zeker: dit gaat niet goed. Maar het blijft op deze manier nog een beetje een papieren werkelijkheid. Wie de veranderingen dagelijks ziet, is bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.