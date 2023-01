Griepvirus grijpt om zich heen: artsen roepen op alert te zijn

Sinds twee weken heerst er een griepepidemie in Nederland, veel mensen liggen thuis ziek op bed met influenza. Maar ook in het ziekenhuis is het erg druk, ziet onder meer longarts Leon van den Toorn. Hij is naast arts in het Erasmus MC in Rotterdam ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en vertelt aan RTL Nieuws dat in verschillende ziekenhuizen alle zeilen worden bijgezet om iedereen de juiste zorg te kunnen verlenen.

'Veel zorgen in ziekenhuis'

"We hebben de afgelopen weken veel zorgen gehad over de bezetting in de ziekenhuizen en of iedereen wel een ziekenhuisbed zou kunnen krijgen. We kijken daarom of patiënten eerder naar huis kunnen of dat planbare zorg uitgesteld kan worden. Er wordt alles aan gedaan om het onder controle te houden."

Tot nu toe lukt dat, benadrukt Van den Toorn, maar het is wel 'opvallend druk'. "Het gaat om virusinfecties in het algemeen, dus drukte door verkoudheid, griep en corona. Maar wat opmerkelijk is, is dat sommige mensen die een virusinfectie hebben opgelopen meteen daarna een longontsteking krijgen. Het lijkt erop dat we dat op dit moment meer zien dan in andere jaren."