Veel deelscooters op slot met oud en nieuw om vernieling te voorkomen

Of en hoeveel scooters bij eerdere jaarwisselingen vernield zijn, is niet bekend. Het is ook niet bekend of de scooters van GO Sharing bruikbaar zijn in de nieuwjaarsnacht. Vorige jaarwisseling liet het bedrijf de scooters gewoon de hele avond en nacht rijden.

Deelauto's wel beschikbaar

Bij deelauto's zijn de voorzorgsmaatregelen minder groot. Zo meldt Greenwheels dat ze op sommige plekken auto's verplaatsen van hun vaste locatie naar een tijdelijke parkeerplaats, maar dat de auto's wel beschikbaar blijven.

"We vinden het erg belangrijk om onze gebruikers de mogelijkheid te geven de jaarwisseling met familie, vrienden of kennissen te vieren", legt een woordvoerder uit. SHARE NOW, dat vooral in Amsterdam deelauto's aanbiedt, treft geen extra voorzorgsmaatregelen.