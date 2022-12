Deelnemer theorie-examen opgepakt: had cameravest om

Een deelnemer aan het theorie-examen is vanmiddag bij het CBR-examencentrum in Arnhem opgepakt omdat er fraude werd gepleegd. En dat gebeurde op een bijzondere manier: de leerling had een cameravest om.

De politieagenten van het bureau Arnhem-Zuid delen een foto van het vest op hun Instagrampagina. "Met een speciaal uitgerust cameravest om, had de deelnemer plaatsgenomen achter het examenscherm. Een andere persoon keek vervolgens live mee en gaf de juiste antwoorden door", schrijft de politie. Op heterdaad aangehouden Jammer voor de examenkandidaat: een medewerker van het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) had de actie door. De politie werd daarom ingeschakeld en de deelnemer werd opgepakt. "De verdachte heeft de examenstress omzeild, maar is wel op heterdaad aangehouden en zal zich nu moeten verantwoorden voor deze frauduleuze actie", schrijven de agenten. Lees ook: Kans om rijbewijs te halen verschilt sterk per examinator Een woordvoerder van het CBR laat aan Omroep Gelderland weten dat het mogelijk gaat om 'een crimineel die vragen probeerde te stelen'. "Ik hoor dat ze de vragen proberen te stelen en dan het examen proberen te verkopen. Die vragen zouden voor 2000 euro worden verkocht. Dat kan toch niet zo zijn? Er zijn gewoon organisaties die hier dik geld aan willen verdienen." Het CBR hoopt in ieder geval dat de deelnemer gestraft wordt voor de fraude.