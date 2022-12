Trein ontspoord in Tienray na botsing met veegwagen, bestuurder overleden

Het ongeluk gebeurde rond 14.40 uur ter hoogte van de Spoorstraat, hulpdiensten kwamen daar massaal ter plaatse. In de trein zaten 35 passagiers, van wie drie lichte verwondingen hebben. Zij werden ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld, waarna één passagier naar het ziekenhuis is gebracht. Ook de machinist is lichtgewond geraakt.

Passagiers opgevangen

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog altijd onduidelijk. "Dat moet nog worden onderzocht", zei een politiewoordvoerder. Zo is niet duidelijk of de trein tegen de veegwagen aan is gereden, of andersom. "De veegwagen is zo'n 30 meter verderop in de berm beland", aldus de woordvoerder. "De trein staat zo'n 100 meter verderop stil." Dat duidt er volgens de woordvoerder op dat het een flinke klap is geweest.

De politie is een onderzoek gestart. De passagiers van de trein zijn opgevangen in het gemeentehuis in Horst, daar is ook slachtofferhulp aangeboden.

Vervoerder Arriva meldt dat door de aanrijding voorlopig geen treinen rijden tussen Venlo en Venray. De politie laat weten dat de schade aan het spoor zo groot is dat het treinverkeer tot zeker morgen 18:00 uur stil ligt.