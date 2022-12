Voorlopig geen extra maatregelen nodig op intensive care voor kinderen

Het RS-virus is een infectie aan de luchtwegen die elk jaar rondgaat in de koude maanden. Volwassenen kunnen flink verkouden worden van het virus, maar bij baby's kan het grote benauwdheid veroorzaken. Het UMCG laat nu dus weten dat er na overleg geen landelijke maatregelen nodig zijn om meer bedden vrij te maken 'omdat de situatie beheersbaar is'.

Goede samenwerking

Volgens het UMCG kunnen de zeven kinder-ic's in Nederland de drukte nog aan door goede samenwerking met algemene ziekenhuizen. Zo kan een kind dat genoeg is opgeknapt worden overgeplaatst van de ic naar een verpleegafdeling in een regulier ziekenhuis. Het Groningse academische ziekenhuis brengt 16- en 17-jarigen soms ook onder op ic's voor volwassenen. "Dat zorgt voor extra lucht", aldus een woordvoerder.

Sommige planbare operaties, zoals orgaantransplantaties, kunnen wel worden uitgesteld.