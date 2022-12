Vrouw (44) zou officier van justitie stalken, 80 uur werkstraf geëist

In de rechtbank vertelde K. dat ze alleen maar verliefd was op het uiterlijk van de officier. "Ik heb haar nooit benaderd, ik heb niks strafbaars gedaan", zei ze. Ze voegde daaraan toe: "Verliefd zijn is toch niet strafbaar, de wereld zit vol met verliefde mensen."

'Niets strafbaars gedaan'

K. liet tijdens de zitting meerdere keren duidelijk blijken dat de zaak wat haar betreft niets om het lijf heeft. Ook haar advocaat vindt dat ze niets strafbaars heeft gedaan en vroeg de rechtbank om vrijspraak. De uitspraak is over twee weken.