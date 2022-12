Drama in Brits vakantiepark: jongetje (4) overleden in zwembad

Een jongetje van 4 is overleden in een Brits Center Parcs-resort. Het gebeurde in de buurt van de plaats Warminster, ruim 150 kilometer ten westen van Londen in Center Parcs Longleat Forest.

De politie liet weten dat het een misdrijf uitsluit. "Onze gedachten zijn bij de familie in deze moeilijke tijd", meldt de politie op Twitter. De Britse krant The Telegraph meldt dat het noodlottige incident gebeurde in het subtropische zwemparadijs van het park. Dat heeft Center Parcs UK bevestigd. Het zwembad van het park is tijdelijk gesloten.