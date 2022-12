Film Pietje Bell is ineens voor 12 jaar en ouder: 'Totaal absurd'

Schram stelde eerder al 'het van de zotte te vinden' dat zijn familiefilm 'opeens op één lijn wordt gezet met gewelddadige actiefilms als James Bond of Spider-Man'. Ook deze titels zijn voor 12 jaar en ouder.

Financiële schade

"Wat voor klacht was dit, en wat is na twintig jaar opeens mis met de film? In de loop der jaren hebben miljoenen mensen hier zoveel plezier aan beleefd", zegt Schram.

"Alle makers - cast én crew - ontvangen ook nog steeds vergoedingen op basis van het aantal keren dat de film bekeken wordt. Al die mensen lijden nu financiële schade omdat de Kijkwijzer één vage klacht heeft ontvangen", stelt Schram.

Pietje Bell, met in de hoofdrollen onder anderen Angela Groothuizen en Katja Herbers, trok in de bioscopen bijna een miljoen bezoekers, waaronder veel kinderen.

'Totaal absurd'

De producent vindt het ook 'totaal absurd' dat de Kijkwijzer geen contact met hem gezocht heeft voordat de keuring werd aangepast.

De Kijkwijzer was gisteravond niet bereikbaar om de klacht of het besluit toe te lichten. Eerder noemde Schram de Kijkwijzer al 'een volstrekt gedateerd systeem dat gemakkelijk te manipuleren is'. Het gebeurt vaker dat een keuring van een film of programma op basis van één of twee klachten wordt aangepast.